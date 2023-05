Cavaco convida Costa a demitir-se num discurso arrasador para os socialistas: são "mentirosos" e "incompetentes"

Aníbal Cavaco Silva foi ao 3º Encontro dos Autarcas Sociais Democratas, este sábado, em Lisboa, dizer que Luís Montenegro está mais bem preparado do que ele estavam em 1985 para ser primeiro-ministro e para fazer o discurso mais violento e arrasador que alguma vez este ex-Presidente da República fez em relação a um Governo: disse que o poder socialista (e António Costa) era “incompetente”, “mentiroso”, que pôs o país no"caminho da degradação política" e acabou a apelar ao primeiro-ministro para ter um “rebate de consciência” e apresentar a demissão. Cavaco não deixou pedra sobre pedra. “Nunca um Governo desceu tão baixo”, acusou quando mencionou o dossiê da TAP.

Os qualificativos usados por Cavaco - numa linguagem de uma violência pouco habitual num ex-Presidente que teve mandatos tão institucionalistas -, são inéditos num homem que Marcelo Rebelo de Sousa, num comentário há uns anos, classificou como um PR “herbívoro” na interpretação dos poderes presidenciais. “Existem duas áreas em que a governação socialistas é especialista: mentiras e truques”, atirou agora Cavaco. As frases são de um ex-Presidente carnívoro: “Não houve praticamente um dia, em que não fosse feita a demonstração de que o Governo mente”, desceveu Cavaco sobre o processo da TAP. “Ainda se pode acreditar num o Governo que passa o dia a mentir?”, questionou.

Embora o tremendismo de toda a intervenção aos autarcas do PSD - ou ao país - convocasse Belém uma dissolução, como o protocolo dita que um ex-Presidente não critica nem se dirige ao o Chefe de Estado em funções, Cavaco apelou à saída do primeiro-ministro pelo seu próprio pé:

“Em princípio, a atual legislatura termina em 2026, mas às vezes, os primeiros-ministros, em resultado de uma reflexão sobre a situação do país, depois de um rebate consciência, decidem apresentar a demissão e dar lugar eleições antecipadas", disse Cavaco Silva a meio do seu discurso de 51 minutos. "Foi o que aconteceu em março de 2011”, precisou. Foi quando Sócrates saiu.

Há quase 20 anos, quando escreveu o texto da “Má Moeda” no Expresso, que contribuiu para a queda do Governo e da maioria PSD/CDS de Pedro Santana Lopes, Cavaco Silva ficou a anos-luz das acusações cruas que fez este sábado a António Costa, ao Partido Socialista e ao Governo. Na sua intervenção, para ser ouvida em São Bento, mas também em Belém, o ex-Presidente citou a Constituição para dar a entender que poderá estar em causa assegurar o regular funcionamento das instituições - fórmula que permite a demissão do primeiro-ministro - quando disse que a “degradação” política, económica e social que se vivem são “são resultado de um primeiro-ministro que perdeu a autoridade e não desempenha as competências que a Constituição define".

Depois, fez a citação do texto constitucional: ”Dirigir a política geral do Governo, coordenando e orientando a ação de todos os ministros". Se Costa não oriente nem coordena a ação dos seus ministros, a farpa seguinte, afiada, mas subliminar, parece dirigida a Marcelo: “Competências que todos os analistas políticos parecem ter esquecido”. Não só os analistas, mas o analista-mor, que com esta deixa poderia acionar a bomba atómica.

Todo o discurso de Cavaco, que descreve a situação do país como um inferno, conduz a uma conclusão: deve haver eleições antecipadas. A dureza das críticas ao Governo só são equivalentes aos elogios a Luís Montenegro e à sua capacidade para governar e para recuperar os 8% ou 9% que lhe faltam para ter o mesmo resultado que o PS teve nas últimas legislativas.

“O PSD e a sua liderança tem vindo, e bem, a denunciar os erros, os abusos de poder, as mentiras, e a falta de ética política do Governo e falta de sentido de Estado”, apontou Cavaco, a alavancar Montenegro enquanto denunciavar Costa. “O PSD tem apresentado alternativas que permitem inverter a politica económica e melhorar a vida dos portugueses”, afirmou o ex-líder do partido durante uma década, para ressalvar que “é falsa a afirmação de que o PSD não tem apresentado políticas alternativas ao poder socialista”.





