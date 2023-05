Inês de Sousa Real reeleita líder do PAN com 73% dos votos

Inês de Sousa Real acaba de ser reeleita porta-voz do PAN, no IX Congresso do PAN, com 73% dos votos de delegados. A lista da deputada única à Comissão Política Nacional (CPN) venceu a eleição com 97 votos e terá 20 mandatos, enquanto a lista de Nelson Silva contou com 35 votos e terá sete lugares no órgão. O anúncio do resultado foi feito pela presidente da mesa, Maria Alexandra Reis Moreira, sob fortes aplausos.

Sem surpresa, a atual líder venceu a corrida interna por larga maioria, uma vez que contava com o apoio de cerca de 70% dos delegados à reunião magna.

Na eleição para o Conselho de Jurisdição, a lista A, de Sousa Real, obteve 98 votos (3 mandatos), já a lista B registou 34 votos (um mandato). O universo de votantes foram 133 delegados, segundo a presidente da mesa.

Mal foi conhecido o resultado, Nelson Silva deixou por instantes o auditório da Escola Básica de Matosinhos, depois de uma reunião magna tensa que foi marcada por interrupções, forte contestação e acusações de "falta de democracia interna" por parte da lista alternativa.

(Em desenvolvimento)