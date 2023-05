O que disse o primeiro-ministro sobre o caso Galamba? Não foi informado antes, não deu autorização e "nem tinha de dar"

A cronologia dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas, dos incidentes do dia 26 de Abril, vai ficando mais clara, apesar de algumas dúvidas subsistirem sobre o alerta dado aos serviços de informações. O ministro das Infraestruturas acrescentou dados ao que tinha dito em conferência de imprensa, no dia 29 de Abril, dizendo três coisas: primeiro, referiu que o primeiro contacto que fez para membros do Governo foi para o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já confirmado pelo próprio; depois, que quem lhe sugeriu que a PJ e as secretas deviam de ser informadas foi o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes; e por fim, que conversou com o primeiro-ministro já na madrugada desse dia, contando o que tinha acontecido

Este último dado referido pelo ministro das Infraestruturas na audição da comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP foi dito em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco que considera que há uma contradição do primeiro-ministro.