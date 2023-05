IL e Chega querem ouvir Costa na comissão de inquérito à TAP

O líder da Iniciativa Liberal (IL) defendeu esta sexta-feira que o primeiro-ministro deve ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à TAP, apontando para versões contraditórias entre António Costa e João Galamba sobre a atuação do SIS na recuperação do telemóvel do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas. Afirmando que o partido já entregou esta manhã um requerimento para que o PM preste um depoimento por escrito, Rui Rocha desafiou, contudo, o chefe do Governo a prestar esclarecimentos presencialmente sobre a sua intervenção naquele processo. “Queria lançar um desafio ao primeiro-ministro: que venha pessoalmente à CPI à TAP, bem sei que há possibilidade de prestar esclarecimentos por escrito. A democracia ganharia se viesse em pessoa”, disse o líder liberal, em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos.

Em causa está uma resposta do ministro das Infraestruturas a uma pergunta do deputado Bernardo Blanço já no final da audição na quinta-feira, em que Galamba garantiu que informou na mesma noite do incidente o primeiro-ministro sobre a intervenção do SIS, contrariando Costa que disse antes não ter sido informado de tal atuação. Foi através do secretário de Estado Mendonça Mendes. “Há aqui uma questão de manifesta incompatibilidade”, insiste Rocha.

Segundo o líder liberal, o silêncio do PM e a intenção de só tirar ilações do caso TAP e de outros acontecimentos no final da comissão de inquérito é um ato de “cobardia política”, que só contribui para a “degradação das instituições". "Seria um ato de coragem e independência que viesse à CPI explicar o seu envolvimento neste processo. Não podemos esperar muito provavelmente, mas seria um exercício de cidadania e coragem política”, reforçou. Reafirmando que Costa “amarrou o seu futuro político a Galamba”, Rui Rocha acusou ambos de estarem a “afundar-se politicamente”: “Temos que evitar que o país se afunde com João Galamba e António Costa para que a dignidade das instituições não se afunde ainda mais”. Depois da audiência em Belém e de um almoço com Montenegro, o líder liberal insiste que o partido está a trabalhar com vista a uma alternativa de direita, com responsabilidade, mantendo a sua autonomia. Ou seja, abrindo a porta a entendimentos com o PSD, mas rejeitando coligações pré-eleitorais. “De um lado temos um pântano cada vez mais evidente e à medida que se agrava a questão da alternativa é cada vez menos um problema. Já não é possível que [Galamba e Costa] acabem os seus mandatos com dignidade. A IL fará tudo para que esses mandatos acabem com maior celeridade possível, porque isso responde aos interesses dos portugueses", concluiu.