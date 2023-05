Nomes unissexo, CC sem género e alterações de certidões em debate no Parlamento: PSD e Chega contra

No Dia Internacional contra a Homofobia, o Parlamento discute esta quarta-feira mais iniciativas sobre a autodeterminação do género. Em causa estão projetos do PS, Bloco, IL, PAN e Livre que alteram o regime de atribuição do nome próprio no Registo Civil e promovem o reconhecimento da identidade legal de pessoas trans em documentos, sem custos associados. Com a esquerda unida, as propostas para reforçar os direitos das pessoas trans, intersexo e não-binárias devem ser viabilizadas, depois de a Assembleia da República (AR) ter aprovado em abril a autodeterminação de género nas escolas. Já o PSD e o Chega preparam-se para votar contra todas as iniciativas, exceto a dos liberais, que recomenda ao Governo que estabeleça a gratuidade das alterações ao Cartão de Cidadão (CC).