Regras no Parlamento já são suficientes, Santos Silva apela a queixas formais sobre o Chega

“Não precisamos de um quadro sancionatório diferente”, disse perentório Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento. Apesar de alertar para os comportamentos abusivos do Chega, o presidente da AR defendeu esta quarta-feira que as regras atuais serão suficientes para travar os deputados do partido de André Ventura. Segundo Santos Silva, o regimento do Parlamento, o código de conduta e o estatuto de deputados prevêem já medidas disciplinares que se devem aplicar nestes casos. A proposta do PAR contou com a concordância de todos os partidos, exceto o Chega, na reunião da Conferência de Líderes.

Foi também sublinhado durante a reunião - que durou mais de três horas - que os deputados e deputadas que são alvo de ofensas ou comportamentos agressivos por parte do Chega devem ser incentivados a avançar com uma “comunicaçao formal”, adiantou Santos Silva.Têm sido vários os relatos de deputados que se sentem vítimas de insultos e de comportamentos intimidatórios por parte de membros do Chega, tanto no plenário, como os corredores.