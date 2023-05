Com olhos no Chega, partidos discutem sanções mais graves para “maus comportamentos” parlamentares

Mais de um ano depois de o Chega contar com um grupo parlamentar, os partidos vão discutir esta quarta-feira eventuais sanções para travar comportamentos abusivos de deputados dentro e fora do hemiciclo. A reunião da conferência de líderes, agendada para as 10h30, terá um ponto autónomo sobre esta questão – a pedido de Augusto Santos Silva –, que deverá dar exemplos de punições previstas noutros países europeus. O presidente da AR pediu uma “reflexão”, resta saber se a maioria chega a consenso.

A reunião foi marcada ainda antes do protesto do Chega no plenário durante a sessão com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, mas ganhou ainda mais peso depois desse episódio. Contudo, não são esperadas medidas fechadas na reunião desta quarta-feira. Será, apenas, a primeira discussão.