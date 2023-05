PS recusa “investigar outras coisas” na Comissão de Inquérito à TAP

O Partido Socialista tem a presidência, tem o relator e tem a maioria absoluta dos deputados, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP tem, a cada reunião, aumentado as preocupações socialistas. A contenção de danos é a palavra de ordem, quando, na oposição, sobretudo à direita, o PSD até já acusa o PS de “obstaculizar” os trabalhos. Pela frente perspetiva-se ainda mais tensão: faltam as audições políticas mais importantes e, antes disso, já haverá problemas na definição de quais as sessões que podem cair.

“A CPI tem um objeto, e é sobre aquilo que temos poderes parajudiciais, não podemos aproveitar esses poderes para irmos investigar outras coisas”, diz ao Expresso Bruno Aragão, o deputado que coordena os socialistas nos trabalhos da CPI. É uma repetição do que já tinha afirmado numa das reuniões desta semana, para lembrar que em causa está o exercício da “tutela política” sobre a TAP, “em particular” entre 2020 e 2022, revelando pouca margem para explorar temas como o envolvimento do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na busca do computador do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro.