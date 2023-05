Costa vs Marcelo: como a tensão escalou desde a maioria absoluta

Já lá vão quase oito anos de coabitação entre Marcelo e Costa – se a legislatura seguir até ao fim, ainda lhe esperam mais de três. Tal como qualquer relação, as duas maiores figuras de Estado têm-se aproximado em alguns momentos e afastado-se noutros tantos. Contudo, a escalada de tensão tem vindo a ganhar novo fôlego desde a maioria absoluta de Costa, eleita em março de 2022, com um Presidente mais interventivo e crítico da atuação socialista. Neste último ano, Marcelo empurrou ministros para fora de cena, exigiu resultados ao PRR e colou as palavras “cansada” e “requentada” à maioria de Costa. Esta terça-feira, abriu-se uma nova fenda nas relações entre os dois: António Costa ignorou a vontade de Marcelo e decidiu não aceitar a demissão de João Galamba, ministro das Infraestruturas. As consequências deste volte-face ainda estão por apurar com o presidente da República a falar ao país esta quinta-feira, às 20h. Antes disso, relembramos os sete anos da relação atribulada. Acabará em divórcio?