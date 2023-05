Youtuber vai ao Parlamento a convite da Iniciativa Liberal e publica vídeo com ofensas ao primeiro-ministro

Um dos youtubers convidados pela Iniciativa Liberal (IL) para uma visita guiada à Assembleia da República, Tiago Paiva, publicou um vídeo no qual simula estar a discursar para o hemiciclo. O criador de conteúdos termina o discurso, que alegadamente escreveu com a ajuda do deputado Bernardo Blanco, segredando no púlpito a seguinte declaração: “Ó [António] Costa, vai para o ca*****”. Numa resposta enviada pela Iniciativa Liberal ao Expresso, o partido descreve que o youtuber Tiago Paiva “utilizou uma expressão imprópria dirigindo-se ao primeiro-ministro, António Costa”. O restante discurso de Tiago Paiva foi uma crítica ao pacote Mais Habitação. No vídeo, publicado há dois dias e gravado a 26 de abril, Tiago Paiva diz ter escrito o discurso com a ajuda do deputado Bernardo Blanco. Foi este deputado que acompanhou a visita do youtuber à Assembleia da República, dizendo-lhe a certa altura: “Podes fazer tudo, menos mostrar o cu aqui”.

“Não podendo a IL condicionar a liberdade de expressão de qualquer cidadão, a opinião política de quem quer que seja e não tendo qualquer intervenção na edição daquele vídeo, é evidente que a IL não se revê de forma alguma na linguagem adotada e que a repudia, lamentando o embaraço causado à Assembleia da República”, pode ler-se no comunicado enviado. Além do insulto ao primeiro-ministro, o youtuber refere-se à antiga deputada Joacine Katar Moreira como a “gaga”. No vídeo, o deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, tenta explicar as críticas feitas por Joacine Katar Moreira em relação aos quadros pendurados na sala (que a antiga deputada considera colonialistas), levando o youtuber a questionar-se se é “só porque tem pessoas negras?”. Acrescenta depois que “faz parte da história, correto ou não, é uma peça de arte, não se mexe em peças de arte". Tiago Paiva publicou esta quarta-feira um novo vídeo, reagindo a polémica. No vídeo, em que aparece de boxers a beber café e fumar um cigarro, Paiva justifica o seu comportamento: “Grave é vocês andarem-nos a roubar. Isso é que é muito grave. Não nos podemos esquecer que o PS vive de mentiras”.

Tiago Paiva confessa ter recebido e-mails a ameaçá-lo por “insultar um membro soberano do Governo”. No final no vídeo, faz um “pedido de desculpas” por apenas se referir a António Costa, acrescentado “Governo, vai para o ca*****” e pedindo a demissão do mesmo. O primeiro vídeo contava, ao fim desta tarde, com 143 mil visualizações. Além disso, diferentes partes do vídeo têm circulado pelas redes sociais, motivando várias críticas. Esta quarta-feira, antes dos trabalhos arrancarem no plenário, o deputado do Partido Socialista, Pedro Delgado Alves, referiu a partilha, e considerou que há insultos “que não são toleráveis”.

Em resposta a Pedro Delgado Alves, o líder parlamentar da IL Rodrigo Saraiva disse não ter “nenhum problema em lamentar e pedir desculpa” pelo sucedido. Rodrigo Saraiva concordou ainda com o PS, que sugeriu que o tema seja debatido na Conferência de Líderes. O deputado admite que o youtuber “não teve um comportamento digno”, sendo depois aplaudido pelos deputados socialistas.

Tiago Paiva não foi o único criador de conteúdo a fazer uma visita guiada à Assembleia da República. Também Windoh aceitou o convite da IL. No vídeo partilhado por este youtuber, Tiago Paiva explica ao colega de profissão que deu “um speech acerca do Alojamento Local”. Nesse segmento do vídeo, Tiago Paiva diz ter investido 300 mil euros num hostel que “está parado”, referindo que “não faz sentido bloquear o Alojamento Local”.