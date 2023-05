Montenegro assinala “o momento do canto do cisne” do Governo e garante: “Estamos preparados para tudo”

Luís Montenegro já provou por diversas vezes que a sua comunicação política não segue o calendário normal, ou até expectável, para a maioria das pessoas. Tem-no feito com a demarcação do seu PSD relativamente ao Chega, lenta mas em crescendo, e volta a fazê-lo no dia seguinte à demissão do ministro João Galamba que o primeiro-ministro não aceitou. Quando toda a oposição falou na noite de terça-feira, o presidente social-democrata esperou pelo dia seguinte para comunicar ao país que o seu partido não pede eleições antecipadas, mas também não as recusa. E para acusar António Costa de, na véspera, ter tentado acelerar o calendário eleitoral.