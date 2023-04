“Nunca governámos, nem vamos governar, com o apoio da extrema-direita”: Montenegro insiste na demarcação do Chega nos seus termos

Luís Montenegro acusou o toque de todos quantos lhe exigem uma demarcação mais definitiva relativamente ao Chega. Mais uma vez sem pronunciar o nome do partido de André Ventura, a não ser parafraseando o discurso do presidente da Assembleia da República na sessão solene do 25 de Abril, o líder do PSD voltou a lançar o desafio: “Aqueles que querem mais clareza perguntem a António Costa se nunca mais vai governar, como já governou, com a extrema-esquerda.” Num discurso de meia hora, aberto aos jornalistas, no arranque do Conselho Nacional do PSD, num hotel de Lisboa, Montenegro deixou a garantia: “Nunca governámos, nem vamos governar, nem com o apoio da extrema-esquerda, nem da extrema-direita. Não vamos governar nem com o socialismo, nem com o extremismo. Somos o porto de abrigo daqueles que não são nem extremistas nem radicais.”