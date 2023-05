Marcelo espera que Costa demita Galamba

Na conversa telefónica que teve no sábado com o primeiro-ministro, o Presidente da República deixou claro que, no seu entendimento, o ministro das Infraestruturas não tem condições para continuar no Governo, sabe o Expresso. Para Marcelo Rebelo de Sousa, o que se passou naquele Ministério, incluindo o recurso ao SIS, põe em causa a crdedibilidade do Estado - razão que o levou a comentar publicamente estar-se perante um caso “particularmente sensível” e “de relevância nacional”. A expetativa no palácio de Belém é que António Costa afaste João Galamba.