Costa segura Galamba e faz xeque a Marcelo: "Cabe-me a mim decidir"

“Chega de ameaças”. É o fim da coabitação entre os dois Palácios, como a conhecíamos. Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dito de várias maneiras, em público e em privado, que queria a saída de João Galamba, e depois de o Presidente da República andar há meses a avisar que tem a bomba da dissolução na mão - basta carregar no botão -, António Costa tirou um coelho da cartola e assumiu as rédeas do jogo. Chocando de frente com o Presidente da República, disse-lhe que não: Galamba não sai porque “não fez nada de errado”, não houve nenhuma ilegalidade na atuação do SIS e cabe ao primeiro-ministro - apenas e só - a decisão de demitir ministros.

"Seria seguramente mais fácil aceitar este pedido de demissão e fazer o que dizem os comentadores, mas entre a facilidade e a minha consciência, dou primazia à minha consciência", disse António Costa, afirmando mesmo que demitir o ministro, como o Presidente sugeria, seria “entrar na dança com o populismo”.

António Costa falava ao país ao início da noite, numa declaração em São Bento que foi o culminar de um longo dia de dúvidas sobre o desenrolar da mais recente crise política. “Ouvi, refleti, mas cabe-me a mim decidir”, disse, admitindo que agiu não só contra o Presidente da República, como provavelmente contra o que pensa a maioria dos portugueses e inclusive o presidente do Partido Socialista (que pediu uma remodelação alargada, pedido do qual Costa disse apenas ter tomado “boa nota”).