Galamba: "Tenho todas as condições para participar neste Governo"

O ministro das Infraestruturas garantiu este sábado em conferência de imprensa que tem condições para continuar no Governo apesar da polémica da exoneração do seu adjunto Frederico Pinheiro por causa da documentação enviada à comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP. "Tenho todas as condições para participar neste Governo", afirmou João Galamba adiantando, no entanto, que isso depende da “avaliação e vontade do primeiro-ministro”. Galamba garantiu que fez o que pôde para garantir que toda a informação relevante fosse enviada à CPI da TAP. Para tal houve uma reunião no dia 5 de abril para tentar reunir essa informação e nesse momento não foi referida a existência de notas sobre a reunião havida entre a presidente da TAP em janeiro e o grupo parlamentar do PS. Mas, mais tarde, o seu adjunto fez saber que afinal existiam esses elementos, motivo pelo qual o ministério pediu a prorrogação do prazo de entrega da informação à CPI, que terminava a 24 de abril.

Na reunião de 5 de abril “nenhum dos membros presentes deu indicação de existirem quaisquer elementos documentais, nem sequer de ter havido qualquer combinação de perguntas e respostas no âmbito da comissão de economia, ou qualquer outra, existindo diversas testemunhas que podem corroborar estas afirmações”, disse Galamba. Frederico Pinheiro demorou mais de 24 de horas a entregar esses elementos, o que é “estranho”, acusa João Galamba. “Mas fizemos tudo para entregar essa informação à CPI e entregámos”. O ministro diz que “no devido cumprimento das suas obrigações, o ministério enviou à CPI, no dia 26 de abril, todos os elementos solicitados e recolhidos, incluindo as notas disponibilizadas pelo dr. Frederico Pinheiro, sublinhando junto da CPI que eram notas pessoais, uma vez que a sua existência foi apenas revelada dois dias antes do envio à CPI e o seu conteúdo não tinha sido confirmado por nenhum dos presentes na reunião”. Perante a gravidade dos factos, Galamba decidiu exonerar o adjunto. Foi na sequência dessa exoneração que ocorreram as tentativas de agressão por parte de Frederico Pinheiro a elementos do gabinete de Galamba.