Bloco considera "urgente" que Costa fale ao país e diz que "todo o Governo está fragilizado"

A coordenadora do BE considerou, neste sábado, que o ministro das Infraestruturas "tem muito poucas condições para continuar no Governo", acusando-o de mentir sobre reunião preparatória com a ex-CEO da TAP, e criticou o silêncio do primeiro-ministro.

"Acabei de ouvir o senhor Presidente da República dizer que quer falar com o primeiro-ministro. Eu percebo que o senhor Presidente da República queira primeiro falar com o senhor primeiro-ministro. O que eu não percebo e é inexplicável é que o primeiro-ministro não fale ao país sobre todo este caso", disse Catarina Martins, em conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa.

Na opinião de Catarina Martins, "todo o Governo está fragilizado" e é urgente que o primeiro-ministro, António Costa, "fale ao país", deixando claro que "o ministro João Galamba tem muito poucas condições para continuar no Governo".

"Ficámos a saber que o ministro João Galamba mentiu porque foi ele que convidou a CEO da TAP para uma reunião com o grupo parlamentar do PS e ficamos a saber só agora. Tinha sido negado esse convite até há pouco tempo. Omitiu que antes disso ele próprio tinha reunido com a CEO da TAP", acusou, em referência à conferência de imprensa do ministro desta tarde.