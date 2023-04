Medina não antevê crise "generalizada", mas só vai baixar impostos quando for seguro

Fernando Medina está optimista, mas insiste na prudência. Com a oposição a criticar a falta de ímpeto do Governo para fazer crescer a economia e a criticar a estratégia de combate à inflação, Fernando Medina foi ao Parlamento defender o Programa de Estabilidade e, com ele, a estratégia de consolidação orçamental (podia ter superávite no final do ano mas vai manter défice nos 0,4%), mesmo que não “anteveja uma crise generalizada” no horizonte. Baixar impostos, só quando houver “segurança” para o fazer.

“Perguntam porque não fazemos já tudo e agora, respondemos: o Governo baixa os impostos quando tem segurança de o poder fazer sem gerar dificuldades futuras. E devolvemos rendimentos sempre que a realidade se mostra mais favorável do que o cenário prudente equacionado, esta é a única forma de estar de um Governo responsável”, disse o ministro das Finanças na intervenção de abertura do debate, onde defendeu um quadro económico optimista: inflação a cair há cinco meses e com previsão de continuar em queda nos próximos anos, e uma estabilização da subida dos juros até ao final do ano.

É esse cenário que permite ao Governo, disse, apoiar as famílias mais vulneráveis e fazer um “aumento intercalar das pensões”, que vão ser atualizadas acima do que seria o cumprimento estrito da fórmula de atualização das pensões, ou ainda o aumento de 1% dos funcionários públicos e do subsídio de refeição. “Os pensionistas terão ganhos efetivos do poder de compra (…) isto não pode, nem deve, ser desvalorizado”, disse ainda, destacando outro compromisso do governo: a redução acentuada do peso da dívida pública.

À esquerda, contudo, ninguém comprou os argumentos da “prudência”. Mariana Mortágua questionou Fernando Medina sobre o défice que em 2022 previa que fosse de 1,9%, o que, nessa altura, era considerado um valor “adequado e necessário à proteção das contas públicas”, e que ao longo do ano passou para 0,4% e uma folga de 3.500 milhões de euros. “Afinal, o que é considerado um défice adequado e necessário?”, questionou, instando o ministro das Finanças a dizer se, com um défice tão baixo, vai ou não compensar os trabalhadores pela perda de poder de compra e se vai, nomeadamente, compensar os professores que há muito reivindicam a recuperação do tempo de serviço congelado.

O mesmo questionou o deputado comunista Duarte Alves, que defendeu que não é - ao contrário do que o Governo dizia - a atualização dos salários que aumenta a espiral inflacionista, mas sim as margens de lucro. “As margens de lucro a aumentar é que puxam pela inflação”, disse.

Foi perante as críticas dos antigos parceiros de “geringonça” que Fernando Medina afirmou que a aposta do Governo é na estabilização do défice nos mesmos 0,4% em 2023 e não numa melhoria mais rápida, para o Governo poder acorrer a quem mais precisa. Caso contrário, admitiu, podia mesmo ter um “superávite de 0,6%” do PIB já este ano. "Decidimos manter o défice no patamar que estava, porque isso é necessário para cumprir os compromissos com os pensionistas, com os trabalhadores e para aumentar o investimento. É também o suficiente para se assegurar a continuação da redução da dívida”, afirmou.