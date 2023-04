Santos Silva anuncia parlamento aberto ao público no 25 de Abril: "Visitando o parlamento, visitam a sua casa. Venham ver-nos"

O presidente da Assembleia da República realçou este sábado a abertura ao público do parlamento na tarde da próxima terça-feira, no âmbito das comemorações da revolução de 25 de Abril de 1974, com um programa que inclui música e atividades pedagógicas.

Estas referências do ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva sobre a tarde do feriado nacional de 25 de Abril no parlamento constam de um vídeo que gravou e que foi publicado na sua conta na rede social Twitter.

“Na terça-feira celebramos na Assembleia da República o 25 de Abril, como fazemos em cada dia 25 de Abril. Essa celebração, como habitualmente, contém na parte da tarde um período em que as portas da Assembleia da República se abrem a todos aqueles que quiserem visitar o parlamento”, afirmou.