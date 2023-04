Lula no país dos portugueses com a Ucrânia no centro das atenções

No dia exato em que a História oficial diz que passaram 522 anos sobre a data em que as caravelas portuguesas aportaram na costa brasileira, os presidentes do Brasil e de Portugal reuniram-se em Lisboa. Para trás fica a discussão sobre se foi uma invasão violenta ou um descobrimento amigável: neste sábado de sol, o que interessa aos chefes de estado dos dois países é alimentar as boas relações entre o Brasil, o maior país da América do Sul, e Portugal, “o país irmão” e a “porta de entrada para a Europa”.

Um Lula da Silva algo tenso e um Marcelo Rebelo de Sousa muito descontraído, acompanhados pela primeira dama brasileira, Janja, responderam a apenas quatro perguntas dos jornalistas. No centro de todas as atenções estiveram as declarações do Presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia: aos brasileiros, interessava saber porque Lula manda o seu ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e atual assessor, Celso Amorim, para a Ucrânia e não se desloca ele próprio a Kiev. Pelos portugueses, a preocupação era a de saber se Portugal, dadas as boas relações com o Brasil, seria usado como um interlocutor junto da União Europeia para corrigir o mal estar causado pelas afirmações de que os europeus estavam a fomentar a continuação do conflito.

Do ponto de vista da política interna, ambos os países têm preocupações específicas. No Brasil, a grande dúvida é a de saber se o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), envolvido recentemente nas invasões dos poderes democráticos brasileiros a 8 de janeiro, se vai manter nas mãos das Forças Armadas ou se passará para a tutela civil.

Aos portugueses, o que interessava era esclarecer a razão da pressa de Lula da Silva de partir de Lisboa rumo a Madrid, depois de discursar na Assembleia da República, mas sem assistir à cerimónia de comemoração dos 49 anos do 25 de Abril.

Feitas as perguntas, as respostas nem sempre foram claras: perguntas sobre os problemas internos do Brasil em Portugal é uma atitude incorreta, disse Lula da Silva, garantindo que decidiria sobre estes temas no regresso. Sobre a guerra da Ucrânia, Lula tentou corrigir as declarações, dizendo que condenava a invasão efetuada pela Rússia, recordando os votos do Brasil na ONU, mas sublinhou que o Brasil não quer a guerra, nem quer participar na guerra, mas encontrar um grupo de pessoas que se disponham a conversar para encontrar a paz. Se os dois países envolvidos não querem parar com o conflito, alguns países vão ter de se sentar para encontrar "uma forma de fazer paz". “Eu nasci na minha vida política negociando e sempre acreditei que era possível encontrar uma solução.”

Já Marcelo Rebelo de Sousa recordou a posição portuguesa contra a violação do Direito Internacional, mas disse acreditar que é possível recorrer à decisão da ONU de que sejam retiradas as tropas russas da Ucrânia, mas também um ponto de partida para a procura de uma afirmação duradoura e justa do cumprimento do Direito Internacional. E quanto ao papel do Brasil neste conflito, caberá ao Presidente Lula da Silva definir com base nas suas próprias prioridades. Mas, sublinhou, "Portugal e o Brasil estão sempre do mesmo lado" na procura da paz. Lula aproveitou a deixa para dizer que "compreende o papel da Europa mas quer que as pessoas compreendam o papel do Brasil". E voltou a dizer que a guerra dele é "contra a fome". "Eu não fui à Rússia e não vou à Ucrânia, só vou quando houver possibilidade de paz. Eu não quero agradar a ninguém, eu quero encontrar uma forma de colocar os dois à mesa", concluiu Lula da Silva.

Sobrou ainda espaço para falar na cerimónia de celebração do 25 de Abril e Lula da Silva foi questionado por uma jornalista portuguesa sobre se se sentiu “indesejado”, o que teria levado a decidir partir de Portugal mais cedo. Lula disse que saiu do Brasil "com a agenda feita" - o que não corresponde 100% à verdade, afinal, à última da hora a viagem foi antecipada e existem, inclusive, dois dias sem qualquer agenda determinada - e que "não vê nenhum problema" na agenda dele. E mais não disse.

Coube a Marcelo Rebelo de Sousa sublinhar a escolha da data, pelo simbolismo do 22 de Abril, como dia do encontro entre os dois povos, além da proximidade da comemoração do 25 de Abril como pontapé de saída na independência dos demais países lusófonos.

O Presidente português assumiu a autoria teórica da conjugação de datas simbólicas - "pareceu uma fórmula inteligente e feliz de a Assembleia da República ao mesmo tempo acolher o Presidente deste primeiro grande momento de viragem da história do império português e depois celebrar aquilo que foi uma segunda vaga de independência" - e garantiu que já esperava o clima polémico que veio a verificar-se, por conhecer muito bem o ambiente dos dois países e os protagonistas envolvidos.