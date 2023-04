Lula da Silva: a história completa do primeiro dia de visita em Lisboa

O presidente brasileiro, Lula da Silva, começou o dia bem cedo no Mosteiro dos Jerónimos e andou até ao fim da tarde na zona de Belém. Lula desdobrou-se em encontros de Estado, sob o olhar atento da lente das câmaras da SIC.

O Mosteiro dos Jerónimos serviu mais uma vez de cenário com passadeira vermelha. As três forças armadas estavam representadas na Praça do Império. No que resta de alcatrão misturado com paralelo marchou a Marinha, o Exercito e a Força Aérea.

Depois de alguma espera, o Padrão dos Descobrimentos viu a chegada do Presidente do Brasil, acompanhado de Marcelo Rebelo de Sousa.

O almoço com Costa

A comitiva seguiu para o Palácio de Belém, mas lá dentro houve tempo para pouco porque o horário de protocolo já ia em derrapagem.

António Costa Já estava estava à espera para almoçar no Centro Cultural de Belém (CCB). O CCB recheou-se para um repasto de Estado e mesmo antes de ir para a mesa, não faltou um bacalhau para a fotografia.