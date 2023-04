"Isto é a confusão total": Montenegro ataca silêncio de Costa sobre contradições nos despedimentos da TAP

Depois de quatro dias em que o Governo andou a explicar (com dois argumentos diferentes) por que razão não enviava à Assembleia o “parecer jurídico” que fundamentava o despedimento da antiga CEO e do chairman da TAP, para terminar com o ministro das Finanças a dizer que, afinal, não havia parecer adicional nenhum, mas apenas o relatório da IGF a apontar para irregularidades no acordo de rescisão de Alexandra Reis, Luís Montenegro não compreende o “silêncio” de António Costa, que acusa de estar com “medo” ou com “cobardia política”.

“Isto é a confusão total”, afirmou esta sexta-feira o líder do PSD, acusando o Governo de estar “sem rei nem roque” e em total descoordenação interna. “Não podemos ter um primeiro-ministro a fazer de conta que não acontece nada ao seu lado, dentro do seu governo. Isto começa a ser uma situação onde temos de concluir que não tem emenda”, continuou Luís Montenegro em respostas aos jornalistas.

O presidente do PSD, contudo, recusa tirar qualquer conclusão prática das sus afirmações, rejeitando a hipótese de avançar, por exemplo, com uma moção de censura ao Governo por causa dos sucessivos episódios que, segundo diz, mostram que “há uma instituição que está a funcionar de modo muito irregular, e essa instituição é o Governo”.