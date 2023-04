Dados contrariam argumentos racistas de Ventura: mais imigração resultou em menos crime. Oiça o último episódio de "Entre Deus e o Diabo"

“Não há uma relação entre imigração e criminalidade”, afirma Catarina Reis Oliveira, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e coordenadora do Observatório das Migrações, no 7º e último episódio do podcast do Expresso “Entre Deus e o Diabo”, sobre o percurso de André Ventura. As estatísticas, segundo declarações de especialistas ao Expresso, desmentem as posições do Chega: os imigrantes não roubam os empregos aos portugueses, não vivem à custa da Segurança Social e não estão a substituir a população, ideias difundidas pelo líder da direita radical. O seu discurso terá alguma tração no eleitorado, porque os preconceitos dos portugueses e dos militantes do Chega não são assim tão diferentes, como apontam estudos recentes.