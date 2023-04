Moedas recebido pelo Papa Francisco no Vaticano a 100 dias da Jornada Mundial da Juventude

Carlos Moedas vai ser recebido este sábado, 22 de abril, no Vaticano pelo Papa Francisco. O pretexto é assinalar a data em que ficam a faltar exatos 100 dias para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que voltará a juntar o presidente da Câmara de Lisboa e o sumo pontífice da Igreja Católica em agosto, aí já na capital portuguesa.

Na visita com Moedas vai também o vice-presidente da Câmara, Filipe Anacoreta Correia. Ambos seguem para Roma já esta sexta-feira, sendo recebidos no sábado, pelas 10h locais (menos uma em Portugal continental), no Palácio Apostólico, residência oficial do Papa.