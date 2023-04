Caso Carlos Pereira: oposição exige "esclarecimento cabal"

O anúncio da saída do deputado Carlos Pereira da comissão de inquérito à TAP, esta sexta-feira, não surpreendeu a maioria dos partidos, que admitem que a decisão era “inevitável” e corresponde a mais um episódio socialista de “desestabilização” e “degradação ética” do debate político. Justificando a decisão para acabar com o clima de “suspeição” em torno da sua participação numa reunião preparatória com a ex-CEO da TAP, o deputado do PS rejeitou que a saída tenha sido motivada pela notícia do “Correio da Manhã” que dá conta de um alegado perdão de dívida da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Os partidos defendem, contudo, que Carlos Pereira deve um “esclarecimento cabal” ao país, a par das conclusões do parecer já pedido pelo PSD à Comissão da Transparência.

Pelo PSD, o deputado Paulo Moniz considerou que é a Comissão da Transparência que tem a “competência específica” para avaliar a “conformidade” ou não da participação de Carlos Pereira numa reunião preparatória com a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener. E admitiu que a comissão poderá avaliar mais “variáveis” no caso do deputado socialista, referindo-se aos desenvolvimentos sobre a CGD.

Confrontado sobre o facto de a IL ir pedir um parecer à Comissão de Ética para aferir se Carlos Pereira se encontrava em "situação de litígio" enquanto relator da comissão de inquérito à CGD, o deputado social-democrata afastou essa hipótese: “Parece-nos pouco plausível revisitar um relatório que ficou encerrado em 2017, outra coisa é aguardar as conclusões da comissão parlamentar da Transparência”, respondeu.

Paulo Moniz reiterou que o PSD só espera que a comissão de inquérito à TAP seja “exemplar” na descoberta da “toda a verdade” e os factos subjacentes à gestão da companhia aérea. Será importante, frisou, que não reste “qualquer dúvida” sobre esta matéria, para que não se “acrescente mais opacidade à que o Governo socialista” juntou ao processo da TAP.

A Iniciativa Liberal (IL), que foi o primeiro partido a reagir, tinha ido mais longe e anunciou que vai pedir também um parecer à Comissão de Ética para aferir se o deputado socialista se encontrava em "situação de litígio" enquanto relator da comissão de inquérito à Caixa, em 2017. E vai requerer também a audição ao presidente da CGD, Paulo Macedo, para perceber qual “foi a sua intervenção em todo o processo” e "se houve ou não algum intuito de retaliação" face à dívida do deputado.

“A seguir a um Carlos Pereira, o PS encontra sempre outro Carlos Pereira. E a seguir ao Hugo Mendes, encontra outro Hugo Mendes e depois vai descartando estas figuras mediáticas para manobras de diversão e para desviar a atenção”, atirou Rui Rocha, em declarações aos jornalistas, nos Passos Perdidos.

Segundo o líder liberal, o novo caso que envolve um deputado socialista só contribui para a “degradação ética” do debate público e resulta da “confusão total” entre os interesses do PS e do país. “Ouvimos o deputado Carlos Pereira e não ficámos mais tranquilos com as explicações que deu”, anuiu o presidente do Chega, pedindo a reavaliação do relatório da Comissão de Inquérito à CGD. O objetivo é concluir se terá havido algum "favorecimento”, uma vez que o deputado socialista foi o relator.



André Ventura adiantou que já solicitou uma reunião de urgência com o presidente da Assembleia da República (AR) para alertar que reuniões preparatórias de CPI “não são aceitáveis” e não devem voltar a repetir-se. "A saída de Carlos Pereira [da comissão de inquérito à TAP] era a decisão que tinha de ser tomada e que devia ter sido tomada logo após ser noticiada a presença", insistiu.

PCP e BE pedem esclarecimento “cabal”

O líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, reconheceu que a saída de Carlos Pereira da CPI à TAP era “inevitável”, mas disse ser “incompreensível” que tenha demorado tanto tempo a efetivar-se: “Era óbvio a todos que era a única conclusão a decorrer, até para não ser depois todo o trabalho da comissão de inquérito contaminado por esta participação”, notou.

Para Pedro Filipe Soares, este episódio é “mais um casinho” que impede o Executivo socialista de encontrar soluções para o país, assumindo uma “governação inconsequente”. E defendeu que não será razoável que Carlos Pereira não preste em “poucas horas” os esclarecimentos devidos, em nome do dever de transparência na AR. O caso, vincou, merece uma “resposta cabal, objetiva e célere” e a conduta do deputado socialista deve ser alvo de ”avaliação" em função das explicações que o próprio vier a dar.

Também o deputado comunista Bruno Dias advogou que a saída de Carlos Pereira da CPI à TAP traduz mais um “episódio de desestabilização” e de “degradação” do debate político, acusando o PS de juntar “mais crise à crise” com sucessivos casos. “Do nosso ponto de vista, isso não contribui para o debate político sério, aprofundado, rigoroso e construtivo relativamente ao futuro da TAP, enquanto companhia aérea de bandeira e ferramenta estratégica para o nosso desenvolvimento e soberania”, criticou o deputado do PCP

Bruno Dias disse ainda ser essencial que “todas as dúvidas e questões sejam cabalmente esclarecidas”, assim como os “factos apurados” e, em função disso, que seja feita a devida avaliação do caso.

“Este é mais um elemento que se junta a muitos elementos e fatores de degradação e desestabilização que têm sido utilizados na comissão de inquérito para atacar a companhia e a abrir caminho a outros interesses. Mas, concentremo-nos no essencial: trabalhar em favor do interesse nacional e da defesa da companhia aérea e do seu futuro”, rematou.

Entretanto, a CGD divulgou um comunicado, garantindo também que “não houve perdão de dívida” ao deputado Carlos Pereira, enquanto avalista de uma empresa. “A CGD esclarece que o crédito resulta do incumprimento de empresa que veio a ser declarada insolvente cujo processo veio a encerrar por insuficiência de bens, sem qualquer pagamento aos credores”, explicou