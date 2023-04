Costa afirma que portugueses querem estabilidade e que é preciso respeitar instituições

O primeiro-ministro defendeu esta quarta-feira que os portugueses escolheram a estabilidade em vez da instabilidade nas últimas eleições e que as instituições devem ser respeitadas, tendo condições para que cada uma funcione e faça o seu trabalho.

Esta posição foi assumida por António Costa em declarações aos jornalistas no final da sua visita de dois dias à Coreia do Sul, e aplicou-a quer à questão sobre a eventual realização de eleições antecipadas, quer em relação à evolução dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP.

Confrontado com as correntes de opinião que entendem que o país se depara atualmente com um clima de instabilidade governativa, o líder do executivo respondeu: “Não vou comentar os comentadores”.

“Sobre estabilidade só há uma fonte que posso verdadeiramente citar: Os portugueses. Quando lhes foi perguntado se queriam estabilidade ou instabilidade, disseram, de uma forma clara e inequívoca, que queriam estabilidade. É aí que nos devemos concentrar”, sustentou.

Já quando foi questionado sobre se os portugueses merecem mais explicações sobre a TAP face ao que tem sido apurado na comissão parlamentar de inquérito, António Costa reagiu: “Merecem sobretudo respeito pelas instituições”.

“E há uma instituição fundamental que é a Assembleia da República. A Assembleia da República decidiu fazer uma comissão parlamentar de inquérito e devemos respeitar que essa comissão de inquérito faça o seu trabalho e tire as suas conclusões”, alegou.

António Costa fez depois uma analogia entre a evolução da comissão parlamentar de inquérito e um processo judicial, referindo que o Ministério Público “faz a investigação, faz a acusação, os tribunais julgam e o dever dos cidadãos é aguardar calma e serenamente que haja julgamento”.

No plano político, “quando é aprovado um decreto-lei, a seguir esse decreto é enviado para o Presidente da República para o promulgar. E o Presidente da República decide se promulga, se veta ou se suscita questões de constitucionalidade. E o que devemos fazer? Aguardar a decisão do Presidente da República. Isto é respeitar as instituições”, reforçou.

De acordo com António Costa, “a Assembleia da República faz o seu trabalho, o Presidente da República faz o seu trabalho, os tribunais fazem o seu trabalho e o Governo faz o seu trabalho – e é assim que deve funcionar”.

Ainda nesta questão, o primeiro-ministro observou que o Governo está mandatado para executar o seu programa “e, quando surge um problema, deve enfrentá-lo, procurando soluções, sejam esses problemas quais forem”.

Deu depois exemplos de problemas que surgiram no país e que, segundo ele, foram ultrapassados pelos seus governos ao longo dos últimos anos: a crise no sistema financeiro, o procedimento por défice, riscos de não haver crescimento económico, pandemia da covid-19 e situação de elevada inflação nos alimentos e na energia.

“Numa situação tão incerta como aquela que nos rodeia, uma guerra e uma crise inflacionista, é importante que haja confiança suficiente dos agentes económicos para se seguir em frente. Essa tem sido uma das grandes forças de Portugal e essa força deve ser preservada”, acrescentou.