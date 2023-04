Autor do "Manguito": "Escolhi Belém porque é o Presidente que pode dissolver o Parlamento"

Carlos Oliveira, autor da peça ‘O Manguito’ que esta segunda-feira foi depositada no passeio em frente ao Palácio de Belém e, depois, alojada nos jardins da residência oficial do Presidente da República, diz que a escolha do local “foi intuitiva”. “Escolhi Belém tendo em conta o que vou acompanhando na comunicação social, o estado de desgoverno, corrupção e erros cometidos a que o país chegou e a forma como o Presidente da República se tem posicionado, quer na entrevista à RTP, quer no que tem afirmado do Governo”, disse o artista ao Expresso.