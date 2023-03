Do "tiro de pólvora seca" ao "perpetuar do empobrecimento": as críticas às medidas do Governo

"Insuficientes", "tardias", um “tiro de pólvora seca” são algumas das críticas ouvidas aos novos apoios anunciados esta sexta-feira pelo Governo. Suportados por um défice de 0,4%, esquerda e direita alinharam discurso para reclamar por mais.

Ao IVA zero para os bens alimentares há aplausos, quem veja a medida chegar tarde, mas também quem desconfie do seu reai efeito no preço final dos produtos. PSD, Chega e IL acusam o Governo de “esquecer" a classe média e as empresas. PCP, Bloco, PAN e Livre lamentam que a “almofada financeira” não tenha sido usada para mais apoios a famílias e aumento dos salários e pensões acima da inflação.