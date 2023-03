Autarcas socialistas recusaram ouvir Cavaco sobre habitação: “Quando for convidado para um comício do PSD, logo decido se aceito”

Ricardo Leão e Luísa Salgueiro, presidentes de câmara do PS, abandonaram a sessão sobre os 30 anos do PER organizada por Carlos Moedas no momento do discurso de Cavaco Silva. Leão justifica ao Expresso com o facto de a conferência se ter “transformado num comício do PSD” e acusa o ex-Presidente de dizer “barbaridades”. Salgueiro recusa comentar

Há 27 minutos