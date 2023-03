Cavaco Silva vai celebrar os 30 anos do PER e falar sobre habitação a convite de Moedas

Cavaco Silva vai discursar sobre habitação este sábado em Lisboa, a convite da Câmara Municipal liderada por Carlos Moedas. O motivo é a comemoração dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento (PER), conhecido por ser o “maior programa de habitação pública” realizado em Portugal após o 25 de Abril. E que permitiu solucionar milhares de casos de habitação indigna em Lisboa e no Porto.

No anúncio da conferência, chamada “30 Anos PER: Génese e impacto nos territórios”, a Câmara de Lisboa escreve mesmo que “é com expectativa que se aguarda o discurso de Cavaco Silva, que não deverá deixar passar a oportunidade para se pronunciar sobre o polémico pacote de habitação lançado pelo Governo”.