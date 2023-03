Candidatura a Belém? “Daqui a ano e meio falamos”, diz Marques Mendes

Luís Marques Mendes e Ana Gomes — dois nomes na lista de potenciais candidatos a Belém — acham prematuro falar de presidenciais nesta altura, mas admitem que lá mais para finais de 2024 vale a pena voltarmos ao assunto. “Talvez daqui a um ano e meio juntarmo-nos aqui para um debate sobre essa matéria”, sugere o comentador dominical da SIC. Ana Gomes, que também comenta, aos domingos, na SIC Notícias, não rejeita a ideia. Fica na agenda do “Liberdade para Pensar”.

A conversa foi no podcast semanal do Expresso, que comemora os 50 anos do jornal e que esta sexta-feira se dedica ao ano de 2019, quando uma capa do jornal noticiou que havia 95 políticos a comentar nos media. Tendo Marcelo Rebelo de Sousa — “o Papa do comentário”, como lhe chama Marques Mendes — saltado de 14 anos na TV para uma vitoriosa candidatura presidencial, o debate sobre comentário e política facilmente escorregou para o tema que ambos dizem “prematuro”. Mas nem um nem outro fechou a porta a nada.