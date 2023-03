Promotor do festival Kalorama tem mesmo de pagar taxas, mas Câmara de Lisboa baixou o valor para quase um quinto

A Câmara de Lisboa travou a isenção de taxas municipais ao festival Kalorama. Ao contrário do que aconteceu na primeira tentativa de Carlos Moedas levar o tema ao executivo, em que o PS se absteve, desta vez os socialistas juntaram-se à restante esquerda, o que resultou em dez votos contra - acima dos sete dos vereadores da equipa PSD/CDS que lidera o executivo. Conclusão: o promotor do festival vai mesmo ter de pagar as taxas municipais. Detalhe importante: vai pagar muito menos do que estava inicialmente previsto. De 1,7 milhões de euros, a dívida foi entretanto reduzida para cerca de €367 mil.