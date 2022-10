Festival Kalorama isento de pagar taxas municipais em Lisboa

Foi aprovada esta sexta-feira em reunião privada da Câmara de Lisboa a isenção do pagamento de taxas municipais pelo festival Kalorama. O evento acontece pela primeira vez em Portugal entre os dias 1 e 3 de setembro, no mesmo local do Rock in Rio Lisboa, o Parque da Bela Vista. E tal como nesse caso, e no de outros festivais, a autarquia vai dispensar os promotores do festival de pagar qualquer taxa municipal, além de fornecer apoio em bens e serviços, num valor total acima dos 2 milhões de euros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler