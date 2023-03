Habitação: Chega abre a porta à viabilização das propostas do PSD. BE, PCP e Livre consideram-nas “pouco ambiciosas” e “falsas soluções”

Depois do programa Mais Habitação, apresentado pelo Governo a 16 de Fevereiro, também o PSD avançou um conjunto de propostas para a habitação. Os cinco diplomas – originalmente eram dez, mas foram reduzidos por imposições regimentais – são discutidos e votados esta quarta-feira no parlamento, a pedido dos sociais-democratasmas com direito a projetos de lei e de resolução de Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e Livre. No total, são 13 os diplomas no centro do debate. Ao Expresso, o Chega admitiu que viabilizará as propostas do PSD se estas “se mostrarem adequadas”. Já BE, PCP e Livre preferem as soluções apresentadas pela esquerda, ainda que a avaliação esteja a ser feita “caso a caso”.

“O Chega vota sempre de acordo com aquilo que acredita ser melhor para os portugueses, independentemente de quem proponha. Dito isto, se as propostas do PSD se mostrarem adequadas, o Chega viabilizará”, respondeu por escrito o grupo parlamentar liderado por André Ventura. Antes, o partido de extrema-direita já tinha considerado “positivo” que o PSD se tivesse “juntado”, no sentido de “apresentar propostas” sobre uma temática que “afeta tantos cidadãos e que tem sido causa de grande angústia para tantas famílias”.