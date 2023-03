Montenegro descreve Governo de Costa como “o mais comunista desde a Revolução de Abril”

De olhos postos numa maioria absoluta nas eleições regionais do outono, Luís Montenegro denunciou o Governo de António Costa como “o mais comunista desde a Revolução de Abril”. Num jantar realizado em Câmara de Lobos, parte do 1º Encontro Interparlamentar do PSD na Madeira, o presidente do partido assinalou esta quinta-feira a discrepância entre o discurso e a atuação do primeiro-ministro. Isto porque, questionou-se, “como é possível” o Governo dizer que é a favor das autonomias locais e regionais e depois apresentar um pacote de medidas para a habitação “sem previamente ouvir sequer as autarquias e as regiões autónomas”?

O PSD é favorável ao “aprofundamento da autonomia regional” e, por isso, apresentou um projeto de revisão constitucional também com esse foco, continuou. Uma das propostas é a extinção do representante da República nas regiões autónomas. E o que dizem os socialistas, perguntou Montenegro, para, em seguida, responder: se o PS não acompanhar esta e outras propostas, “então é só conversa quando fala das autonomias regionais”.

O líder social-democrata, que insistentemente tem sido questionado sobre o que pretende fazer se precisar do apoio dos partidos à sua direita – sem nunca desfazer o tabu –, voltou a atirar sobre o PS. “Não somos o partido que aceita passar as linhas vermelhas e andar de braço dado com partidos que são anti-Europa e anti-NATO – e um deles até pró-Rússia”, demarcou-se. E lançou o desafio: “É caso para perguntar ao primeiro-ministro se continua disponível” para o voltar a fazer, “até por questões de sobrevivência política”.

Nova demarcação: “exatamente ao contrário” do modo como tem funcionado o Governo, o PSD “funciona de forma estruturada e coordenada” e está “a posicionar-se cada vez mais como a alternativa de confiança para dar um Governo novo a Portugal, como é bem necessário”. Montenegro insistiu que essa alternativa em construção é “um projeto político nacional que valoriza realmente as autonomias locais e regionais”. Porque estas, sublinhou, são muitas vezes a forma de se ultrapassarem “as deficiências do poder central”. De resto, “o país está cada vez mais na cauda da Europa, tem hoje impostos máximos e serviços mínimos, e isso não é um caminho que dê futuro a Portugal”.

A intervenção de Montenegro terminou quando arrancava a transmissão televisiva, na RTP, da entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa por ocasião do seu 7º aniversário como Presidente da República. À tarde, no final de uma visita ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, na freguesia do Caniçal, o líder do PSD foi questionado sobre se esperava que o chefe de Estado se mostrasse alinhado com o que defende. E respondeu que “o PSD e o seu líder fazem o seu trabalho e o senhor Presidente da República faz o seu”, acrescentando que votou “duas vezes, sem hesitação” em Marcelo e que este “tem sido um bom Presidente da República”. Mas, rematou: em rigor, o chefe de Estado “é apenas um” dos eleitores que pretende conquistar.