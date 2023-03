Bolieiro rejeita moção de confiança nos Açores: "Vamos garantir a estabilidade", promete líder do Governo regional

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, rejeita para já a apresentação de qualquer moção de confiança no Parlamento regional. “Vamos garantir a estabilidade”, afirmou Bolieiro em declarações aos jornalistas, depois de a Iniciativa Liberal e de um deputado independente (ex-Chega) terem quebrado os acordos que tinham com o PSD e com o Governo Regional.