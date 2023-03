Marques Mendes diz que CEO e chairman da TAP deviam ser demitidos

O parecer da Inspeção-Geral das Finanças sobre a indemnização a Alexandra Reis deve ser conhecido esta semana. O documento apontará a hipótese da reintegração da gestora.

Perante o conhecimento de que houve irregularidades, Luís Marques Mendes entende que o chairman e a presidente executiva da TAP deviam ser demitidos. No entanto, acredita que tal não acontecerá por falta de coragem do Governo.

Alexandra Reis pode vir a ser reintegrada na TAP

Alexandra Reis pode vir a ser reintegrada na TAP. Esta é uma hipótese apontada no projeto de parecer da Inspeção-Geral de Finanças sobre a saída da gestora com uma indemnização de 500 mil euros. A SIC sabe também que a devolução de parte desta verba é outra das hipóteses adiantadas no documento, caso o acordo seja considerado nulo.

Caberá ao ministro das Finanças, Fernando Medina, decidir o que fazer.

O acordo de saída de Alexandra Reis da TAP foi assinado pelas duas maiores figuras da companhia: Manuel Beja, presidente do Conselho de Administração, e Christine Ourmières Widener, CEO. Ambos encararam o caso como se fosse uma rescisão normal de um trabalhador, mas Alexandra Reis era administradora. A dúvida era se a TAP não seria obrigada a reger-se pelo Estatuto do gestor público, e parece que sim.