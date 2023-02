IL garante presença em sessão com Lula no Parlamento "num momento próprio", não no 25 de Abril

Depois de anunciarem que deixarão o hemiciclo caso o Presidente brasileiro discurse no 25 de Abril no Parlamento, os liberais asseguram que marcarão presença numa sessão de boas-vindas a Lula da Silva na Assembleia da República (AR), mas num “momento próprio”, dentro do protocolo institucional do órgão. Ao Expresso, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), Rodrigo Saraiva, diz esperar que reine o “bom senso”, após a alegada gaffe do ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Naturalmente que um chefe de Estado deve ser recebido na Assembleia da República, como já aconteceu em diversas ocasiões, em cumprimento da normalidade institucional e protocolar, num momento próprio. E a Iniciativa Liberal estará presente nessa sessão”, disse ao Expresso Rodrigo Saraiva.