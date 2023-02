Manifestação Vida Justa: "Este é o eco dos subúrbios! Os subúrbios estão cansados!"

“A cidade é de quem? Nossa! Quem limpou a cidade? Nós! Quem pôs as pedras na rua? Nós!”, grita José Pina — Sinho para os amigos — a discursar em cima da caixa aberta da camioneta estacionada frente à escadaria da Assembleia da República. Sinho pertence à associação Cavaleiros de São Brás, na Amadora, e ajudou a promover a primeira manifestação dos bairros da periferia em Lisboa, porque quer “fazer parte do processo de decisão”, diz ao Expresso. No palanque, discursava para os mais de cinco mil manifestantes (entre cinco e dez mil segundo a organização) que alinharam com o Movimento Vida Justa, e que desceu do Marquês de Pombal a São Bento este domingo: “Fica aqui o eco dos subúrbios! Os subúrbios estão cansados. As nossas mães e avós estão cansadas!…” (Ver vídeo no fim deste texto)

