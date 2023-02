Marinheiros de carbono vs. marinheiros de silício: porta-drones de Gouveia e Melo pode derrapar €34 milhões

A diferença, no futuro, não será entre marinheiros de água doce e velhos lobos do mar. Com a robotização da Armada, a diferença será entre as “unidades de carbono” que operam “lado a lado com os marinheiros de silício”, como disse o capitão de-fragata João Piedade esta terça-feira, numa apresentação sobre os projetos da Marinha financiados pelo PRR, que decorreu no Arsenal do Alfeite. Entre os projetos, destaca-se o navio multifunções - mais conhecido como ‘porta-drones’ - e que teria um custo de cerca de €110 milhões de fundos europeus, estimado inicialmente, mas que poderá derrapar 30% para os €144 milhões por causa da inflação.

