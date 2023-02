Jornada Mundial: altar-palco do Parque Tejo reduzido para quase metade, altar do Parque Eduardo VII fica nos 450 mil euros

O altar-palco do Parque Tejo, onde vai decorrer o encerramento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai ter quase metade da altura e da capacidade em relação ao que esteve previsto. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que também anunciou que o altar do Parque Eduardo VII, em Lisboa, vai custar cerca de 450 mil euros que vão ser suportados pela Fundação JMJ.

O essencial desta informação já tinha, contudo, sido avançada pelo Presidente da República, que está de visita a Celorico de Basto.

No Parque Tejo terá “uma redução substancial da altura do palco de 9 para 4 metros”, anunciou Moedas, avançando também que, em dez das 2 mil pessoas que estavam pensado lá sentar, o altar-palco terá lugar para cerca de 1240 pessoas. Ou seja há 770 pessoas que se vão sentar noutros locais.

“Vamos perder alguma visibilidade, mas vamos compensar isso”, disse Moedas sobre a diminuição da altura do palco que é a principal razão da redução dos custos.

A área de implantação será, assim, reduzida dos 5 mil metros que estavam previstos, o que permite reduzir as estruturas e o custo de 4,2 milhões para 2,9. O autarca de Lisboa agradeceu ao empreiteiro - a Mota-Engil - a abertura para estas alterações. “Não houve qualquer tipo de pagamento ou indemnização por estarmos a mudar o projeto”, garantiu o presidente da CML.

Esta alteração não terá implicações no contrato para as fundações ao altar-palco, que acresciam 1 milhão aos 4,2 do contrato com a Mota-Engil. Moedas e o seu vice, Anacoreta Correia, explicaram que as fundações estão relacionadas mais com o tipo de terreno (pantanoso), pelo que por questões de segurança são mantidas como previsto.