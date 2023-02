Já há acordo para os palcos da Jornada da Juventude: Câmara de Lisboa e Igreja apresentam planos esta sexta

Depois de duas semanas de reuniões, a Câmara de Lisboa e a Igreja chegaram a um acordo para a redução de custos dos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em particular dos que acontecem no Parque Tejo. O acordo inclui ainda a Mota Engil, empresa responsável pela construção do altar-palco, orçado em mais de 5 milhões de euros, e vai ser apresentado ao final da manhã desta sexta-feira, nos Paços do Concelho.

A contestação social e a pressão vinda do Palácio de Belém, com Marcelo Rebelo de Sousa a pedir que se evite “o espavento” na JMJ, forçaram as entidades a encontrar formas de baixar o orçamento, tanto para o Parque Tejo quanto em relação aos eventos previstos para o Parque Eduardo VII. Esse espaço chegou, aliás, a estar em causa. Mas, como o Expresso avançava na semana passada, não só a Igreja fazia questão de o manter como a própria Câmara de Lisboa considerava importante, e até mais digno, que o Papa Francisco fosse recebido no centro da cidade.

Essa é, para já, a única certeza: a missa de abertura, a sessão de acolhimento ao Papa e a via sacra vão mesmo acontecer no Parque Eduardo VII. A diferença substantiva estará no preço desse palco, cujo projeto apontava para um valor entre 1,5 e 2 milhões de euros.

As dúvidas são maiores quanto ao outro caso. O altar-palco do Parque Tejo, que recebe os dois grandes momentos da JMJ, a vigília e a missa final, celebrada pelo Papa, tem caderno de encargos pronto e contratos assinados e publicados — no total, a construção do altar fica acima dos 5 milhões de euros, a que se deve somar outro milhão de euros para a construção das fundações em que a estrutura assenta. Assim sendo, a expectativa é para perceber de que forma a Mota Engil colaborou na redução do preço.

Esta quinta-feira, o Presidente da República, empenhado institucional e pessoalmente na Jornada, notou avanços. “Tem havido progressos muito significativos em termos da simplificação do que suscitava dúvidas”, disse Marcelo. Os progressos serão conhecidos esta sexta pelas 12h30.