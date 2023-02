"A crise económica da covid-19 e a ‘bazuca’: terão os líderes europeus aprendido a lição?": a opinião de Cavaco Silva

Nos últimos cinco anos, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, em análises de cariz mais técnico, e vários autores, entre os quais me incluo, têm defendido a necessidade de completar a arquitetura da zona euro, dotando-a de uma função de estabilização orçamental comum. No entanto, a nível político, os líderes europeus não têm aceitado dar esse passo, considerado da maior importância para reforçar a influência da União Europeia (UE) a nível internacional e o papel do euro como moeda mundial.

Trata-se da criação de um mecanismo europeu destinado a responder a situações de crise económica atingindo o conjunto de países da zona euro e a choques externos negativos sobre a produção e o emprego que atinjam especificamente alguns dos seus Estados-membros. Portugal é um país vulnerável a este tipo de choques, devido à sua dependência das importações de petróleo, gás natural, produtos alimentares e do turismo.