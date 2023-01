Altar-palco da Jornada Mundial: diferença entre melhores propostas foi de €11 mil, cobertura custa quase meio milhão

A Mota Engil foi a empresa que apresentou a proposta mais barata à Câmara de Lisboa para a construção do altar-palco do Parque Tejo, que vai receber o Papa na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A informação tinha sido dada por Carlos Moedas, sem apresentar os restantes valores, e foi confirmada pelo Expresso. A diferença da proposta da Mota Engil para a da segunda empresa, no entanto, foi de apenas 11 mil euros. Concretamente, de 4 milhões e 240 mil euros, a opção escolhida, para 4 milhões e 251 mil euros. A proposta mais alta foi de uma empresa do sector dos eventos, que pediu cerca de €8,5 milhões para construir o altar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler