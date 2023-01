Jornada da Juventude: segundo altar-palco vai ser revisto, Câmara de Lisboa trava a fundo desenho inicial ("é enorme e caro")

Depois de um primeiro altar-palco adjudicado por um valor total acima dos 6 milhões de euros, o segundo, previsto para o Parque Eduardo VII, vai ser travado e redimensionado. A garantia é dada ao Expresso por fonte da Câmara de Lisboa, que avança ainda que a autarquia já recusou por quatro vezes o desenho. Porquê? “É enorme e caro”, conta a mesma fonte. Depois da polémica, a Câmara de Lisboa quer pôr travão a fundo.

Esse desenho, que foi tornado público esta sexta-feira pelo Observador, mostra uma escadaria ao centro que culmina numa série de torres no topo do Parque Eduardo VII, no coração de Lisboa. É para lá que estão previstos alguns dos eventos secundários de maior relevo na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ): a missa que marca o arranque do evento, a 1 de agosto, celebrada por D. Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa; o acolhimento ao Papa Francisco, no dia 3; e a Via Sacra, no dia seguinte, também com a presença do Papa. Segundo o vice-presidente da Câmara, Anacoreta Correia, esses eventos terão uma participação de entre 200 mil a 700 mil pessoas, no caso do último.

A pressão colocada a propósito do primeiro altar fez soar todas as campainhas em relação ao segundo. Como o Expresso avançou na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa pressionou Igreja e Câmara de Lisboa a recuar, uma vez que o projeto, além de megalómano, teria um custo estimado de entre 1,5 a 2 milhões de euros. Se o primeiro altar está difícil de explicar, o segundo torna-se insustentável.

As entidades organizadoras apressaram-se a assumir que é preciso rever critérios e requisitos, para assim baixar o valor, e reuniram ainda na quinta-feira, sabe o Expresso. Logo nesse dia, o bispo Américo Aguiar, que assumiu que estava “magoado” com o valor do primeiro altar, e sem se referir concretamente ao que está para frente, afirmou que “cometer erros novos é humano, repetir erros é burrice”. Deixando assim nas entrelinhas que o projeto vai mesmo ser travado.

“Temos que ter procedimentos diferentes, para evitar que aconteçam coisas deste género. Pedindo para acompanhar mais de perto, junto das autoridades respetivas”, acrescentou o bispo. Leia-se: se o caderno de encargos e a adjudicação era, e continua a ser, responsabilidade da SRU, a empresa de obras em Lisboa, mas a Igreja vai querer estar próxima do processo até ao fim. “De fio a pavio”, disse o bispo, assumindo também a responsabilidade colocada pelo Vaticano, que se demarcou do projeto e disse que a organização é “local”, isto é, das três entidades principais envolvidas: Câmara de Lisboa, Governo e Igreja, representada pela Fundação JMJ.

Durante a próxima semana, vão acontecer várias reuniões sobre o tema e os diversos pontos que o envolvem. Por um lado, para tentar baixar o valor do contrato já adjudicado e tornado público com a Mota Engil. O acordo é difícil, como já sinalizou a Câmara de Lisboa, mas vai ser tentado entre a construtura, a autarquia, a Igreja e a própria SRU, responsável pelo caderno de encargos.

O segundo momento de entendimento terá de surgir a propósito de todos os outros eventos fora do Parque Tejo. E são vários, obrigando a montar estruturas no Parque da Belavista, na Alameda D. Afonso Henriques, no Terreiro do Paço e, como já se disse, no Parque Eduardo VII. Para esses recintos, Lisboa prevê gastar um total de 13,5 milhões de euros.