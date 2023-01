Lisboa: altar para receber o Papa custa o dobro do previsto, Câmara remete explicações para esta quarta-feira

O altar de onde o Papa vai celebrar a Missa Final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) custa cerca do dobro do que estava inicialmente previsto pela Câmara de Lisboa (CML). A juntar aos 4,2 milhões de euros da obra que a CML consignou, por ajuste direto, à Mota Engil, como avançou esta segunda-feira o “Observador”, há ainda mais cerca de um milhão de euros para as fundações da estrutura. Ambos sem IVA, o que deverá fazer o valor total subir para cerca de seis milhões de euros. Segundo um documento a que o Expresso teve acesso, datado de junho do ano passado, a estimativa da autarquia era a de gastar 3,2 milhões na estrutura do palco-altar e zona VIP.

