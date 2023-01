Marcelo congratula-se com recuo da Igreja: "Estão em curso diligências, serei mantido ao corrente"

“Está esclarecido. O D. Américo acaba de desmentir que o Patriarcado tenha informado o Presidente. O Presidente da República não sabia do valor do altar”, afirmou Marcelo de Sousa aos jornalistas, visivelmente satisfeito com o que ouvira da conferência de imprensa do bispo auxiliar de Lisboa os custos da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

Em causa está o recuo da Igreja que, após diligências várias do Presidente junto da Câmara, do Governo e da Diocese de Lisboa, anunciou disponibilidade para rever os valores do altar-palco que irá receber o Papa no Parque Tejo, bem como do segundo palco previsto para o Parque Eduardo VII. O primeiro está orçado em 5 milhões e o segundo em milhão e meio.

“Estão em curso diligências e haverá reuniões nas próximas semanas” para rever não só o altar principal como “outras componentes” do projeto global da Jornada Internacional de Juventude que trará o Papa Francisco a Lisboa na primeira semana de agosto, anunciou o Presidente. Nessas reuniões participarão “Governo, câmaras, técnicos e Igreja”.

Pela sua parte, Marcelo Rebelo de Sousa irá acompanhar e estar atento: “Serei mantido ao corrente”, confirmou, congratulando-se com o facto de D. Américo se ter mostrado “sensível à necessidade de compatibilizar dois objetivos: a projeção de Portugal no mundo” e a consciência de que as “circunstâncias que o país vive” exigem cautela com os gastos de dinheiros públicos.