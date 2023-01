Sondagem: Se as eleições fossem hoje, PSD seria mais votado do que o PS

O PSD seria o partido mais votado se as eleições acontecessem esta quarta-feira, revela uma sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI e CNN Portugal, segundo a qual o Partido Socialista regista uma descida de intenções de voto.

A avaliação negativa do Governo sofreu uma subida de 12 pontos percentuais, colocando a aprovação do Executivo na métrica mais baixa até ao momento. Ainda assim, a sondagem para a TVI e CNN Portugal coloca o PS (26,9%) e o PSD (30,6%) em situação de empate técnico, atendendo às margens de erro do estudo. Os sociais-democratas levam vantagem, mas a diferença é de apenas 3,7 pontos percentuais.

Mais de metade dos inquiridos (53%) avaliaram o desempenho do Governo de Costa como mau ou muito mau, uma tendência decrescente que se tem vindo a sentir desde novembro. Se o PS apresenta a maior descida de popularidade, o Chega confirma-se como terceira força política, assinalando, juntamente com a Iniciativa Liberal, a maior subida.

Há quatro dias, uma sondagem da Aximage para o “Diário de Notícias” e a TSF mostrava o PS a descer para 27,1% das intenção de voto (tinha 34,5% em detembro e saiu das eleições de janeiro com mais de 40%). O PSD, segundo a mesma sondagem, apresentava também tendência decrescente de popularidade, com 25,1% das preferências, em comparação com os 30,9% de setembro.