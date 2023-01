Rui Rocha promete "liderar oposição" contra Governo "esgotado" e desafia liberais a ir para a rua contra a revisão constitucional

Com mais de seis horas de atraso, Rui Rocha foi anunciado este domingo como o novo líder da Iniciativa Liberal (IL) com 51,7% dos votos. Antes mesmo de subir ao palco da VII Convenção, no Centro de Congressos de Lisboa, o candidato apoiado por Cotrim de Figueiredo considerou, em declarações aos jornalistas, que se “abre agora uma nova página” na vida do partido que escolheu já o quarto presidente em seis anos. E no seu discurso final apelou à mobilização do liberais contra a revisão constitucional.

