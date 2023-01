Loading...

Política Marques Mendes: “Se Medina vier a ser constituído arguido, é um tiro no porta-aviões”

As suspeitas de corrupção na Câmara de Lisboa, o caso Gomes Cravinho, as contradições na TAP, a economia europeia, a luta dos professores e os 7 anos de Marcelo em Belém: veja o comentário do analista político Luís Marques Mendes, no Jornal da Noite da SIC

22 Janeiro 2023 22:33