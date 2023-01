A eleição da continuidade, o liberalómetro, muitos atrasos e outros momentos do fim-de-semana liberal

Depois de passar de um deputado único para um grupo parlamentar de oito membros, a Iniciativa Liberal enfrentou a sua primeira disputa interna à liderança. Rui Rocha foi o vencedor das eleições, com 51,7% dos votos, sucedendo a João Cotrim de Figueiredo. As reações da sala, ao longo dos dois dias, demonstraram uma disputa renhida entre Rui Rocha, desde o início apoiado por Cotrim, e Carla Castro, vista como rutura da última liderança – que se veio a confirmar no resultado das eleições, com uma diferença de apenas 7,7 pontos percentuais entre ambos. Enquanto Carla Castro conquistou 44% do eleitorado, José Cardoso reuniu 4,3% dos votos.

Recuando até ao primeiro dia da convenção, os olhos dos cerca de 300 liberais presentes no Centro de Congressos de Lisboa, em Alcântara, estiveram postos em Cotrim de Figueiredo e no seu último discurso enquanto líder do partido. O agora “membro-base” dos liberais garantiu manter-se “disponível” para a causa . Os membros da IL aproveitaram também a reunião magna para discutir vários temas através das moções setoriais – uns que causaram mais agitação nas bancadas do que outros. Aqui ficam cinco momentos que marcaram os dois dias da convenção que terminou na continuidade da linha política do partido.

1 – Uma despedida entre críticas e lágrima ao canto do olho

Um dos momentos mais esperados do primeiro dia da convenção da IL foi a despedida de João Cotrim de Figueiredo. As quase duas horas de atraso no início dos trabalhos, não demoveram o Centro de Congressos de receber com ânimo o líder demissionário. No último discurso de Cotrim de Figueiredo enquanto líder da IL couberam farpas lançadas à governação socialista, respostas às críticas internas e ainda uma despedida comovida seguida de ovação dos cerca de 300 liberais presentes no pavilhão. O líder liberal despediu-se do partido prometendo continuar o trabalho como “membro-base” e disse estar “disponível” para servir a causa liberal “sem cargos, nem favores”. E classificou a sua passagem pela liderança como “provavelmente” a “maior honra” da sua vida.

Durante o discurso, Cotrim de Figueiredo acusou o Governo de António Costa de “incompetências”, “políticas erradas” e “falta de coragem” para avançar com reformas. O dossier da TAP, que Cotrim de Figueiredo classificou de “loucura”, serviu para tecer críticas também ao atual Ministro das Finanças. Perante uma administração em “roda livre”, Fernando Medina “não sabe nada” e está “sempre distraído”, disse. “Pelo menos nesse aspeto daria um ótimo sucessor de António Costa que também é especialista em sacudir a água do capote”, ironizou. Das críticas ao PS, para as críticas aos opositores internos. Cotrim de Figueiredo considerou “injustas” as acusações de ser “autocrata” e cabecilha do "comité central" do PCP durante a campanha interna. Durante o restante dia, o líder demissionário voltou a reforçar a sua posição aos jornalistas – na Rádio Observador, acusou Carla Castro de “falta de hombridade” por não lhe ter dito diretamente aquilo que pensava.

Com todo o Centro de Congressos de pé, Cotrim de Figueiredo despede-se de mão ao peito. “Não é um adeus, é um até já”, garante. Resta saber se o futuro do ex-líder passará por europeias ou presidenciais, tal como anseiam alguns dos membros da IL. Para ajá, segundo prometeu no fim da Convenção, vai dedicar-se mais ao trabalho nas comissões parlamentares, sobretudo na comissão de revisão constitucional.



2 – O primeiro embate entre candidatos

O primeiro dia da reunião magna deu também oportunidade aos liberais de ouvirem as propostas dos três candidatos à liderança do seu partido – Rui Rocha, Carla Castro e José Cardoso – pelas suas próprias vozes.

Depois de ter chegado ao Centro de Congressos "absolutamente confiante" na vitória – e que se veio a confirmar no final do dia de domingo –, Rui Rocha alinhou o discurso com o líder demissionário e aproveitou a sua subida ao palco para lançar críticas ao PS. No “país de António Costa e do PS”, os trabalhadores são “asfixiados pelos impostos”, a militância funciona como “trampolim de carreira” e os lucros da TAP são “privados”, assim como os “prejuízos”. Cabe à IL assegurar o “rompimento” definitivo com o “bipartidarismo”. Rui Rocha defendeu ainda que o partido deve estar “preparado” para os próximos “combates políticos” como as eleições regionais da Madeira e as eleições europeias, onde o objetivo é eleger pelo menos um deputado e um eurodeputado. No dia antes de ser anunciado o futuro sucessor de Cotrim de Figueiredo, o candidato inclui ainda no seu discurso uma mensagem de união. “Fomos unidos para este combate. E é unidos que vamos sair desta Convenção, seja qual for o resultado”. Tal como aconteceu à chegada ao edifício, também aqui Rui Rocha conta com um apoio numeroso e audível.

O discurso de Carla Castro, a principal opositora de Rui Rocha, também começou com uma mensagem de união, mas rapidamente passou a incluir ataques aos seus opositores. A deputada criticou o apoio de Cotrim de Figueiredo a Rui Rocha, desde o início da campanha. "Não devemos dizer quem é o presidente”. Tal como o seu opositor, também Carla Castro aproveitou a oportunidade para atacar o Governo e os partidos com assento parlamentar. “Há um Governo em decomposição, não há tempo a perder. O Bloco e o PCP perdidos, o PSD como central de ressonância do poder, e mais depressa leva com os pés do que chega ao poder”. Contudo, faz questão de traçar linhas vermelhas com o Chega – assunto sobre o qual Rui Rocha preferiu não se prenunciar. No dia da votação, a candidata optou por uma mensagem num tom mais unificador. “Hoje quero concentrar-me naquilo que vai ser o projeto de futuro da IL”.

José Cardoso, o terceiro candidato à liderança, começou o congresso a ver a sua proposta de segunda volta – no caso de um dos candidatos não reunir mais de 50% dos votos – a ser rejeitada. Foram várias as vezes que o candidato subiu ao palco para defender a sua candidatura, assim como para atacar os seus oponentes. “No conselho nacional as intervenções dos outros dois candidatos foram poucas e as propostas foram zero”, fez questão de atirar durante o seu discurso mais longo. Com esperança até ao fim das contagens de votos, José Cardoso deixou um apelo: “voto é secreto e futuro é liberal”.



3 – As divergências internas

Apesar de integrarem o mesmo partido, Rui Rocha, Carla Castro e José Cardoso apresentaram diferentes visões sobre o caminho político a seguir e defenderam diferentes formas de organização interna do partido. Não tardaram a surgir críticas mais severas por parte dos três candidatos e acusações graves por parte de outros membros do partido.

Uma das vozes críticas em relação à direção que acabou de cessar funções foi Tiago Mayan Rodrigues, ex-candidato liberal a Belém. Numa entrevista da Rádio Observador, ficaram abertas as hostilidades entre o ex-candidato presidencial e agora ex-líder da IL. Mayan Rodrigues defendeu a necessidade de o partido romper com linha “dirigista e continuísta” seguida até aqui. Também em declarações ao Expresso, o liberal garantiu existir “quase unanimidade de descontentes” no seio da IL e volta a reafirmar a necessidade de uma mudança “urgente” e “necessária”. Quando questionado sobre os potenciais danos destas divisões internas, o ex-candidato presidencial garantiu que serão ultrapassadas. “O que nos une é a luta por um Portugal mais liberal e sermos manifestamente a alternativa ao Governo contra a proposta estatizante e socializante”.

Para conhecer outro dos momentos mais tensos da convenção é preciso recuar ao primeiro dia, altura em que Inês Rosete, uma das membro-fundadoras do partido, subiu ao palco para expor um “familygate” dentro da IL. Na sua curta intervenção, Inês Rosete pede explicações à direção em funções sobre as alegadas "12 pessoas com ligações familiares" que ocupam "25 cargos" dentro do partido - incluindo o líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, e a sua mulher, Mónica Coelho, assessora no partido. A liberal que faz parte do partido desde a sua criação perguntou ainda quanto do “dinheiro das autarquias” é que chegou aos núcleos do partido numa crítica à “transparência” da direção liderada por Cotrim de Figueiredo. Já fora do palco, Inês Rosete não quis aprofundar as críticas que teceu ao seu partido. Contudo, fontes do Expresso garantiram que estes casos são “conhecidos de todos” e que a “falta de transparência” pode “estagnar” a curva de mobilização que o partido tem vindo a conquistar.

4 – De juventudes partidárias a “minorias ativistas” – passando por atrasos e percalços

Foram vários os temas que passaram pelo Centro de Congressos de Lisboa. Durante as moções setoriais, vários liberais trouxeram para discussão assuntos do ambiente à defesa, da regionalização à cultura. Contudo, existiram assuntos que aqueceram o debate e fizeram escalar o tom dos participantes. A juventude liberal foi um destes temas. Apesar desta organização estar “extinta”, o liberal João Bolhão defendeu que o pelouro da juventude “só merece elogios” e deve continuar a “comunicar para jovens”. A visão contrária é rapidamente introduzida por Catarina Maia que considera que todos os membros da IL se devem “sentar à mesa dos grandes”. Também Pedro Schuller, coordenador do pelouro da Juventude, defende que sem ‘Jotas’, a IL é capaz de “manter” e “rentabilizar” a estratégia para captação de jovens. “Temos oportunidade de dizer que todos têm lugar na IL”.

Durante a manhã do segundo e último dia de convenção, o tom agravou-se quando Nuno Simões de Melo atacou as “minorias ativistas”. O coronel, já conhecido do partido, representa a ala mais conservadora do partido. Numa intervenção muito vaiada pela audiência, Simões de Melo defendeu que a IL deve deixar as “minorias ativistas” a “falar sozinhas”. “Não troco as nossas ideias pela ideologia de género ou marxista”, disse. Alguns minutos depois, Sandra Pimentel entrou em cena para criticar veemente as declarações do coronel. “O senhor está enganado, está no partido errado. Vou usar o liberalómetro, o liberalismo nunca será conservador”. O liberal Guilherme Santos também defedeu que, dentro do partido, não há liberais de bem, somos todos liberais”. E ainda acrescentou: “Somos contra conservadores bafientos que tentam restringir liberdades individuais”.

As longas horas que durou o congresso – no primeiro dia, os trabalhos iniciaram às 9h e finalizaram já perto das 2h da madrugada, no domingo o horário de término voltou a atrasar mais de seis horas – levou à exasperação de vários membros da convenção e contribuiu para vários momentos caricatos. As pausas para refeição, tanto almoço como jantar, por exemplo, foram alguns dos momentos mais aplaudidos por toda a sala, assim como o anúncio de cessação de trabalhos.

O início das votações das moções deu também origem a várias intervenções enervadas por parte de Nuno Fernandes, vice-presidente da Mesa da Convenção. “Tudo cá para dentro. Imediatamente”, repetiu várias vezes o vice-presidente com a intenção de que os membros procedessem às votações com todas as portas fechadas. O momento, que ainda se prolongou por longos minutos, arrancou gargalhadas a vários dos presentes.



5 – A continuidade sai vencedora

Os liberais tiveram de aguardar mais seis horas que o previsto para conhecerem o novo líder do partido. Foi pouco antes das 20.00h que Rui Rocha foi anunciado como o candidato eleito, com 51,7% dos votos – inicialmente, o discurso do novo presidente da Comissão Executiva estava previsto para as 13.30h. Rui Rocha começou a sua intervenção por agradecer aos seus dois oponentes, Carla Castro e José Cardoso, pela “coragem cívica” e a Cotrim de Figueiredo, que apoiou a sua candidatura desde o início mesmo após críticas internas, por ter sido um “líder extraordinário”. A menção aos derrotados surge numa tentativa de união que tentou reforçar ao longo de todo o discurso. “Para que não fiquem dúvidas: convoco todos os liberais a participar no futuro da IL, são todos bem-vindos os liberais”.

Tal como já tinha feito no seu primeiro discurso, este sábado, Rui Rocha voltou a lançar críticas ao PS. "O Governo está completamente esgotado, politicamente morto e fomos nós que o declaramos com a moção de censura”. A revisão constitucional foi outro dos temas destacados por Rui Rocha. O novo líder desafiou o seu partido a “ir para a rua” mostrar o seu descontentamento contra aquilo que PS e PSD estão a “cozinhar” e que põe em causa a Constituição, disse. Para terminar o discurso, Rui Rocha lançou um incentivo à união, depois de dois dias de grandes divergências dentro do partido: “conto convosco, contem comigo”. Por uns minutos, o Centro de Congressos de Lisboa ganhou semelhanças a uma discoteca. Ao mesmo tempo que luzes azuis e brancas eram projetadas pela sala, ouvia-se em bom som a música “People Have The Power” de Patti Smith.

Na sua primeira declaração como novo líder da IL, Rui Rocha garantiu começar os trabalhos já esta “segunda-feira às 9h” e deixou o foco sob as eleições regionais da Madeira, as únicas deste ano. “Espero ir à Madeira nas próximas semanas”.

Neste último dia de convenção, figuras políticas do PS, PSD, Chega, CDS-PP, PAN e Livre fizeram questão de estarem presentes. Contudo, a direita preferiu utilizar a atenção mediática para se afirmar como “alternativa” e para deixar críticas ao Governo. António Leitão Amaro, um dos vices da direção do PSD, acusou o Governo se estar a “decompor” e defendeu o PSD como a única “alternativa”. Também Rui Paulo Sousa, deputado do Chega, voltou a defender André Ventura como o “único líder da oposição”. Caso a IL recuse alianças com o partido – tal como o defendido por Carla Castro –, o deputado avisa que o partido poderá “ficar de fora” da aliança à direita. Apesar de ter perdido a representação na assembleia, o CDS também marcou presença na parte final da convenção. Telmo Correia lembrou que a IL não é “adversária”, mas sim o PS e os restantes “partidos de esquerda” e também colocou o CDS como “alternativa” à governação socialista. Ou seja, a direita aproveitou o momento para criticar mais o Governo do que comentar a Convenção liberal. E acabou por mostrar o quanto ainda separa os seus vários partidos, apesar de (quase) todos reconhecerem que a união é necessária à formação de uma alternativa maioritária de governo.